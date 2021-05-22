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Tartıştığı babasını vahşice katletti Psikolojik sorunları olan şahıs babasını önce bıçakladı sonra tabancayla öldürdü

İHA

Tartıştığı babasını vahşice katletti Psikolojik sorunları olan şahıs babasını önce bıçakladı sonra tabancayla öldürdü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, tartıştığı babasını önce bıçakladı daha sonra tabancayla öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi 2775. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.T.E.(35) babası Ahmet Ekinci (65) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.E. babası Ahmet Ekinci.’yi önce bıçakladı daha sonra tabancayla göğsünden vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Ahmet Ekinci’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, M.T.E. de suç aletleri ile birlikte olay yerinde yakalandı.
Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, babasını öldüren M.T.E. ise gözaltına alınarak işlemlerin yapılması için karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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