Pastırmacı Tolga gurbetçi vatandaşlara kargo gönderdi



Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ,(DHA)KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Türkiye´ye dönemeyen Avrupa'daki gurbetçi vatandaşların pastırma özlemini gönderdiği kargo ile gideren Kayserili Pastırmacı Tolga, pandemi sürecinde bu ürünlere hasret birçok gurbetçi vatandaşın olduğunu belirtti.Koronavirüs salgını nedeniyle Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerde yaşayan çoğu gurbetçi vatandaş Türkiye´ye gelemedi. Pastırmacı Tolga, gurbetçi vatandaşların pastırma özlemini gidermeyi amaçladığını ifade etti. Özel olarak hazırlanan kolilere ürünler vakumlu olarak yerleştirerek, kargo ile gurbetçi vatandaşlara gönderildi.

30 yıldır sektörde yer aldığını belirten Pastırmacı Tolga, "Pandemi süreci ile beraber bu ürünlere hasret birçok gurbetçimiz var. Kayseri´deki lezzetlerimizi biz gurbetçilerimizin ayağına kadar gönderiyoruz. Tabi burada ülke fark etmiyor. Adrese teslim ürünlerimizi gönderiyoruz. Genelde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Avusturya, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve Hollanda´dan talep oluyor. Buz kalıplarını koyduğumuz koliler ile ürünleri istenilen ülkeye gönderiyoruz. Pastırmanın kokusuna hasret gurbetçilerimiz bize teşekkür ediyor. Biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri / Merkez Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ,(DHA)

2021-05-23 11:47:13



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