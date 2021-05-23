Büyükkılıç Yahyalı Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı’da yapımı tamamlanan Yahyalı Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunarak, “Yahyalılı hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yahyalı ilçe ziyaretinde, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile birlikte yapımı tamamlanan 75 yataklı Yahyalı Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Şehir Hastanesi’nin de hizmet vermesiyle birlikte sağlık konusunda büyük mesafe alınan Kayseri’nin, ilçelerinde de bu gelişmenin yaşandığını dile getirdi. Büyükkılıç, 75 yataklı modern cihazlarla donatılmış hastanenin Yahyalı’ya yakıştığını belirterek, “75 yataklı modern hastanemizin Yahyalılı hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 13 bin 500 metre karelik alanda kurulan 75 yataklı modern devlet hastanesi ile Yahyalı'da bulunan 25 yataklı hastane 75 yatak kapasitesine yükseldi. Turizm potansiyeli yüksek olan Kayseri ve Yahyalı ilçesinde, sağlık turizmi anlamında da bir altyapı oluşturacak hastane sayesinde vatandaşlar ile turistlere kaliteli sağlık hizmeti verilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Kayseri ile Yahyalı arasındaki yol yapım çalışması yürüten işçiler ile de sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç, bir dizi temaslar için ziyaret ettiği Yahyalı’da, yol çalışmaları yapan işçiler ile görüşerek sohbet etti. Samimi geçen sohbette Büyükkılıç, çalışanlara başarılar ve kolaylıklar dileyerek, işlerinin kazasız belasız sürmesi temennisinde bulundu.

Her fırsatta vatandaşlarla ve çalışanlarla görüşmeye gayret göstererek, onların sıkıntılarını dinleyen, onlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, Yahyalı ziyaretinde de yolda çalışma esnasında rastladığı işçilerle görüşerek faaliyetlerine ortak oldu. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, işçilerle fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.

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