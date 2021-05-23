Talasgücü hazırlık maçında berabere kaldı

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında 11 berabere kaldı.
Yeniden antrenmanlara başladıklarını ve takımın son durumunu görebilme adına hazırlık maçı oynadıklarını söyleyen Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan, “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile karşı karşıya geldik. Sonuçtan çok takımın hazır olup olmadığına, geriye gidip gitmediğine baktık. Sezon başlayana dek yeniden iyi seviyelerde olacağız. Biraz eksikler var gibi göründü. Ancak, çözülmeyecek bir durum yok. İddialıyız ve şampiyonluğa oynayacağız” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.