Kayseri'de kaza: "2 yaralı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yola 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kayseri OSB Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 BL 038, 38 ABY 138 ve 38 BK 654 plakalı araçlar çarpıştı. Kazada, 38 ABY 138 plakalı araç içerisinde bulunan iki kadın yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırılan 2 kişi, tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde inceleme yaptı.

Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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