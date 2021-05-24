Kayseri'ye şehit ateşi düştü

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KAYSERİ, (DHA)- IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe-Yıldırım Harekatı' kapsamında, havadan ikmal faaliyetinde helikopterden inerken yaralanıp, hastanede şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin´in (25) acı haberi, Kayseri´de yaşayan ailesine verildi.

İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin, dün 'Pençe-Yıldırım Harekatı' kapsamında gerçekleştirilen havadan ikmal faaliyeti sırasında helikopterden inerken, yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gergin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Eyyüp Gergin'in acı haberi, Kayseri´nin Bünyan ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin, bugün öğle vakti Bünyan'daki Bayramlı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-05-24 10:10:38



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