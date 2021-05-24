Kayseri'ye şehit ateşi düştü

KAYSERİ, (DHA)- IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe-Yıldırım Harekatı' kapsamında, havadan ikmal faaliyetinde helikopterden inerken yaralanıp, hastanede şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin´in (25) acı haberi, Kayseri´de yaşayan ailesine verildi.
İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin, dün 'Pençe-Yıldırım Harekatı' kapsamında gerçekleştirilen havadan ikmal faaliyeti sırasında helikopterden inerken, yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gergin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Eyyüp Gergin'in acı haberi, Kayseri´nin Bünyan ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin, bugün öğle vakti Bünyan'daki Bayramlı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-05-24 10:10:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.