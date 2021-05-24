Gizem Sezer yeniden Bellona Kayseri’de

Bellona Kayseri Basketbol eski oyuncusu Gizem Sezer ile anlaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbolda 20212022 sezonu öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. SarıKırmızılılar hem yerli hem de yabancı oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Yeni sezona güçlü ve iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen SarıKırmızılılar daha önce Melike Tuğba Oral, Derin Yayla ve Helin Boybeyi’ni renklerine bağladı. 20162019 sezonlarında Bellona Kayseri Basketbol forması giyen Gizem Sezer yeniden SarıKırmızılı forma ile mücadele edecek. 27 yaşındaki pivot oyuncusu, İstanbul Üniversitesi Basketbol Kulübü, Yakın Doğu Üniversitesi, Bellona Kayseri Basketbol ve Elazığ İl Özel İdare Basketbol formaları giydi.

Geçen sezon Elazığ İl Özel İdare Basketbol forması giyen Gizem Sezer 7 maçta forma giydi ve 12 sayı kaydetti.

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