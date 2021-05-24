Bellona Kayseri’de transferler devam ediyor Destiny Slocum ve Egle Siksnuite kadrosuna kattı

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Bellona Kayseri Basketbol, Amerikalı oyuncu Destiny Slocum ve Litvanya oyuncu Egle Siksnuite renklerine bağladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol 2 transfer birden. Coach Ayhan Avcı’nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Bellona Kayseri Basketbol son olarak Arkansas forması giyen 24 yaşındaki Destiny Slocum ve İzmit Belediyespor forması giyen 30 yaşındaki Egle Siksnuite ile anlaştı. Her iki oyuncu ile her konuda anlaşan SarıKırmızılılar yeni sezonda umutlu.

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