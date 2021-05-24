U19 Süper Ligi: Kayserispor: 2 - Kasımpaşa: 5

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U19 Süper Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor ligin 14.haftasında evinde oynadığı maçta Kasımpaşa’ya 52 mağlup oldu. SarıKırmızılılar ligde 3 maçtır kazanamıyor.



Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xx, Erkan Kırçıl xx, Tolga Selvi xx

Hes Kablo Kayserispor U19: Abdulkadir Taştan x, Ahmet Zekeriya Kartal x, İzzet Kanberlioğlu x, Enes Koçoğlu x, (Göktuğ Yayla x dk.45), Talha Karataş x, Okan Acar x, Yunus Emre Kılınç x, (Yavuz Yiğit Deniz x dk.45), Halil Can Durmuş x, (Alperen Elmas x dk.62), Talha Sarıaslan x, Miraç Akdeniz x, (M.Ali Çalışır x dk.80), Ahmet Kağan Malatyalı x, (Ethem Balcı x dk.45)

Kasımpaşa A.Ş U19: Hacı Ramazan Özkanlı xx, Emre Gürsel Hürcan xx, Furkan Yaşa xx, Tolga Uran xx, Ensar Sarı xx, Ahmet Erol xx, (Hozan Harman x dk.60), Ömer Tolga Nergis xx, (Zagros Harman x dk.34), Hasan Emre Yeşilyurt xx, Furkan Külekçi xx, (Aykut Balcı x dk.60), Anıl Özçelik xx, (Muhammed Ali AÇıkel x dk.75), Mümin Paksoy xx, (Oğuzhan Özcan x dk.45)

Goller: Enes Koçoğlu dk.10, Halil Can Durmuş dk.55 (Hes Kablo Kayserispor U19) Mümin Paksoy dk.5, Furkan Külekçi dk.30, Anıl Özçelik dk.53, Oğuzhan Özcan dk.57 ve Hasan Emre Yeşilyurt dk.79 (Kasımpaşa A.Ş U19)

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