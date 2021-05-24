Erciyes'e 'mayıs' karı

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Erciyes'in üst kesimlerine yağan mayıs karı, zirveyi beyaza bürüdü.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciye'e, mayıs ayında kar yağdı. 2 bin 700 rakımın üst kesimlerine yağan kar nedeniyle, zirve beyaza büründü.

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