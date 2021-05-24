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Hayır Çarşısı’nda 118 koli kıyafet ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

İHA

Hayır Çarşısı’nda 118 koli kıyafet ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Talas Belediyesi ile bir giyim firması işbirliği ile gerçekleştirilen organizasyonla 118 koli kıyafet ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Türkiye’nin önde gelen bir giyim mağazalar zinciri tarafından temin edilen kıyafetler, Talas Belediyesi Hayır Çarşısı tarafından ilçedeki ihtiyaç sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yerel yönetimlerözel sektör işbirliği ile anlamlı bir organizasyona imza attıklarını ifade ederek, “Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma, millet olarak bizim en önemli özelliklerimizden birisidir. Darda kalana yardım eli uzatmak, ihtiyaç sahiplerini görüp gözetmek, sahip olduğumuz en ulvi vasıfların başında gelir. Bunun bir örneğini de ülkemizin önemli giyim mağazalar zinciri ile birlikte ortaya koyuyoruz. Göndermiş oldukları 118 koli kıyafeti Hayır Çarşımız vasıtasıyla ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu anlamlı yaklaşımlarından dolayı kendilerini tebrik ediyor, Allah’tan hayırlarını kabul etmesini diliyorum” dedi.
Firma tarafından gönderilen kolilerde her yaşa uygun kıyafetler bulunuyor. İhtiyaç sahipleri, Talas Belediyesi Hayır Çarşısı’ndan istedikleri kıyafetleri seçip alabiliyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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