Sedat Kılınç'ın acı günü

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Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç'ın annesi Nebahat Kılınç, hayatını kaybetti.

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç'ın bir süredir hastanede tedavi gören annesi 68 yaşındaki Nebahat Kılınç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhume Kılınç'ın cenazesinin yarın saat 11:00'da Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Erkilet Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

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