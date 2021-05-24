Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kuzey Irak’ta Pençe Yıldırım Harekatı’nda şehit olan Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin’in memleketi Bünyan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandığı cenaze törenine katıldı. Büyükkılıç, şehit ailesine taziyelerini iletti.

Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Kuzey Irak Kelaspi Dağı üs bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin’in Türk Bayrağı’na sarılmış naaşı memleketi Kayseri’ye getirildi. Şehidin naaşı, Başkan Büyükkılıç'ın da katıldığı karşılamanın ardından cenaze namazı için memleketi Bünyan ilçesine götürüldü.

Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin, Bünyan Bayramlı Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı namazın ardından şehidin Türk Bayrağı’na sarılı naaşı, tekbirler ve dualarla Bünyan Mezarlığı Şehitliği’ne defnedildi.

Şehidin cenazesine şehit ailesi ve yakınları ile Millî Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Milletvekili İsmail Tamer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkân ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazında Başkan Büyükkılıç, 25 yaşındaki bekâr olan şehidin babası, annesi ve iki kardeşine baş sağlığı dileyerek, taziyelerini iletti. Başkan Büyükkılıç, şehidin baba ocağını da ziyaret ederek, acılarını paylaştı.

Başkan Büyükkılıç “Kuzey Irak’ta şehadete eren kahraman vatan evladımız ve Bünyanlı hemşehrimiz Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.

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