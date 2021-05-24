Kayseri´de 2 gündür aranan kişi ölü olarak bulundu

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Özer KAYA/KAYSERİ,(DHA)-KAYSERİ´nin Akkışla ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan Hacı Veli Altıntaş (57), boş arazide ölü olarak bulundu.

Olay, Akkışla ilçesi Kululu Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Hacı Veli Altıntaş´tan 2 gündür haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili jandarma, Altıntaş´ın bulunması için çalışma başlattı. Bu kapsamda çalışma yapan ekipler Altıntaş´ın cansız bedenini boş bir arazide buldu. Ekiplerin çalışması sonucu Altıntaş´ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Özer KAYA

2021-05-24 21:46:16



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