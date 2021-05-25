Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY´ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün `mahrem imam´ları tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık arandıkları ve örgüt içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen, aralarında muvazzaf ve ihraç askerlerin de bulunduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Kayseri merkezli 4 ilde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 5 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-05-25 10:22:52



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