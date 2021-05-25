Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu’ndan Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

Millî Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu’nun ziyaretine Vali Şehmus Günaydın ile AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, ziyarette, Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu’nu Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yürütülen önemli çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Kayseri’nin milli ve manevi değerlere sahip çıkan önemli bir Anadolu şehri olduğunu kaydeden Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu da, Başkan Büyükkılıç’a samimi ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç’ın eşlik ettiği Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu Kayseri programı kapsamında Covid19 hastalığına yenik düşen 2’nci Hava Bakım Fabrika personeli Gürbüz Tanış’ın ailesine taziye ziyaretinde de bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.