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Mayıs ayında Erciyes´in 3400 rakımında kayak yaptılar

DHA

Mayıs ayında Erciyes´in 3400 rakımında kayak yaptılar


KAYSERİ,(DHA)Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcuları, mayıs ayında karların erimediği Erciyes´in 3 bin 400 rakımında kayak yaparak, antrenmanlarına devam ediyor.
HADAK´ın dağ kayağı sporcuları, yarışmalar için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 10 sporcu, mayıs ayı olmasına rağmen karların erimediği 3 bin 400 rakımda Erciyes´in eşsiz manzarasında kayak yaptı. Sporculara Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Duran başkanlık etti. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Duran, "Geçtiğimiz sezon dağ kayağı sporcularıyla beraber tırmanış antrenmanı ve sert zeminde kayak çalışmaları yaptık. Bu bağlamda geçtiğimiz aylarda Trabzon´da düzenlenen Türkiye şampiyonasına katılım sağladık. HADAK olarak 3 yıldır dağ kayağı sporunu yapmaktayız. Milli sporcu yetiştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Bizlere destek olan Başkanımız Bilal Özdoğan´a teşekkür ediyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
Sporcuların kayak yapacağı alana yürümesi
-Sporcuların kayak yapması
DHA-Spor Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)
2021-05-25 14:33:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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