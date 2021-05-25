Sedat Kılınç'ın acı günü Hayatını kaybeden annesi Nebahat Kılınç toprağa verildi

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Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç'ın hayatını kaybeden annesi Nebahat Kılınç, toprağa verildi.

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç'ın bir süredir hastanede tedavi gören annesi 68 yaşındaki Nebahat Kılınç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhume Kılınç'ın cenazesi, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi. Cenazeye, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, siyasi parti temsilcileri, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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