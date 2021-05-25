2 askeri öğrenciye FETÖ/PDY’den 6 yıl 3’er ay hapis

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Kayseri’de FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmakla ve sabit hatlardan ardışık arandıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 2 askeri öğrenci, 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar, Z.T. ve Y.K. hazır bulundu. Ayrıca sanık avukatları da duruşmaya katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar Z.T. ve Y.K. mahkeme heyetinden beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti tutuksuz 2 sanığa da ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezası verdi.

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