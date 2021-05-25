Bellona Kayseri Basketbol'dan 2 yabancı transferi

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, Litvanyalı Egle Siksniute ile Amerikalı oyuncu Destiny Slocum'u transfer etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol Asbaşkanı Özkan Arseven, yeni sezon öncesi iki yabancı transferi gerçekleştirdiklerini duyurdu. Arseven açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Geçen sezon ligimizde forma giyen Egle Siksniute ve Amerikalı oyuncu Destiny Slocum gelecek sezon formamızı giyecektir. Hedefimizde bulunan iki oyuncunun transferi konusunda gayretlerimiz sürüyor. İnşallah kısa süre içerisinde onları da duyuracağız."

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-05-25 20:41:20



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