Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 7 bağ evinden hırsızlık yaptığı belirlenen A.C.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocasinan, Bünyan ve Sarıoğlan ilçelerinde 7 ayrı bağ evinden kanepe, çapa motoru, matkap ve ev eşyaları çalındı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını A.C.Ş'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Hırsızlık şüphelisi jandarmanın operasyonuyla kaldığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-05-26 00:18:37



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