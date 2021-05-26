Bellona Kayseri’den 2 imza daha 2 yabancı daha kadroya dahil edildi

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Bellona Kayseri Basketbol Renata Brezinova ve Brooque Williams’ı renklerine bağladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Renata Brezinova ve Brooque Williams’ı transfer ettiğini açıkladı. 20212022 sezonunda güçlü bir kadro kurmak isteyen SarıKırmızılılar bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor. Hem yerli hemde yabancı oyuncu transferlerini sürdüren Bellona Kayseri Basketbol bir kaç gün içerisinde yeni isimleri açıklaması bekleniyor.

Bellona Kayseri Basketbol Kulüp As Başkanı Özkan Arseven, yaptığı açıklamada, “Bugün 3 yeni oyuncuyu daha kadromuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlki daha önce formamızı giyen Gizem Sezer tekrardan başarımız için ter dökecek. Diğer iki oyuncu, Çekya’dan Renata Brezinova ve ABD’li Brooque Williams. Kadromuzun şekillenmesiyle beraber yeni sezon hazırlıklarımız kısa sürede başlayacak. Kurduğumuz yeni kadroyla birlikte geçmişteki başarılı günlerimize tekrardan ulaşmak istiyoruz” dedi.

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