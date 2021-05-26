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Araç Kiralamanın Yeni Yolu : Miniyol.com Biletall.com’un Kurucularından Yeni Online Araç Kiralama Platformu Girişimi: Miniyol.com

İHA

Araç Kiralamanın Yeni Yolu : Miniyol.com Biletall.com’un Kurucularından Yeni Online Araç Kiralama Platformu Girişimi: Miniyol.com

Kurulduğu günden bu yana sürdürülebilir büyüme vizyonu ile hem ulusal hem de uluslararası birçok başarıya imza atan Türkiye’nin ilk ve en büyük online seyahat bileti sitesi olan Biletall.com’un kurucularının hayata geçirdiği yeni girişim ‘Miniyol.com’ araç kiralama sektörüne yeni bir soluk getiriyor. Kosgeb’in Arge ve İnovasyon Desteği ile Erciyes Üniversitesi Teknopark’ında kurulan şirket, kurduğu sistemi 2022 yılına kadar her noktasıyla kusursuz bir hale getirmeyi, aynı yıl içerisinde günlük minimum 1.000 adet işleme hacmine sahip olmayı ve 3 yıl içerisinde ise sektöre yön veren firma haline gelmeyi hedefliyor.
Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ile birlikte özellikle bireysel taleplerdeki artış ile en çok konuşulan alanların başında gelen online araç kiralama sektörüne yeni bir oyuncu katıldı. Ulusal ve uluslararası arenada da birçok başarı ile dikkat çeken biletall.com’un kurucuları tarafından hayata geçirilen yeni girişim ‘Miniyol.com’, ‘Araç Kiralamanın Yeni Yolu’ sloganıyla pazara farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Web sitesi ve Mobil uygulamalar üzerinden hizmet verecek olan platform, ihtiyaca yönelik olarak onlarca araç kiralama firmasına ait araçları karşılaştırmalı olarak, güvenli ödeme seçenekleri ve sağladığı birçok avantaj ile 7 gün 24 saat, kaliteli hizmet prensibini ön planda tutarak kullanıcıların en güvenli yol arkadaşı olarak karşımıza çıkıyor. Miniyol başta Türkiye’de günlük araç kiralama ile hizmet vermeye başlamış olup, kısa zaman içerisinde yurtdışında da hizmet vermeye başlayacak. Günlük araç kiralama hizmetlerinin yanı sıra daha geniş tedarikçi ağına sahip olabilmek ve daha geniş kitlelere hitap edebilmek adına sektöre birçok yenilik getirmeye hazırlanıyor.

“Her Bir Kurucunun Farklı Sektörel know how’ı Mevcut”
Arge ofisi Erciyes Üniversitesi Teknoparkında, Genel Müdürlük ofisi ise İstanbul Buyaka Kule’de bulunan şirketin Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, “ Online araç kiralama sektöründe pandemi sonrası oluşan pazar ve sektörde çok az sayıda oyuncu olması ile beraber sektöre katacağımız çok sayıda yenilik olduğuna inancımız bu girişimin ortaya çıkmasındaki en önemli etkenleri oluşturuyor. Sektörde faaliyet gösteren az sayıdaki firma çok geleneksel çalıştığını ve sektöre katkı sağlayacak yeterli ürün ortaya koyamadığını tespit etmiş bulunuyoruz. Miniyol olarak sektörün ve süreçlerin dijitalleşmesi için hem tedarikçilerimiz olan araç kiralama firmalarına hem de son kullanıcılara yönelik birçok yeniliği hayata geçirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Şirketin 3 kurucusu bulunuyor. Her bir kurucunun farklı sektörel know how’ları mevcut. Bu durum büyük bir avantaj da sağlıyor. Sistemi geliştirirken, kendimize özgü bir müşteri deneyimi yaşatabilmek adına, sektörün ve kullanıcıların ihtiyaçlarını iyi analiz ederek bütün teknolojik gereksinimleri bu çerçevede çözümledik. Hali hazırda içeride yer alan ekiple birlikte her konuda alanında uzman çözüm ortağı şirketlerle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Minimalizm Kavramını Ön Planda Tuttuk
Koronavirüs salgını ile birlikte adını daha çok duyduğumuz ‘Minimalizm’ kavramının da girişimin oluşumunda etkili olduğunu dile getiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Araç kiralama dikeyinde ürüne ve son kullanıcıya doğru büyümeyi ve 5 yıllık projeksiyonda hali hazırda örneği olmayan birçok farklı ürünü de kullanıma açmayı hedefliyoruz. Hayata geçecek projeler, tedarikçilere yeni pazarlar, kullanıcılara da ciddi fiyat avantajları sağlayacak. Miniyol’da herşey minimal, her şey minicik olacak. Online araç kiralama sektöründe ilk defa sadece 3 adımda kiralama işlemi yapılırken, tek bir tıklama ile de iptal işlemi Miniyol’da yapılabiliyor. Ara yüzümüz de yine minimallik prensibi uyarınca zaman sayaçları, popup’lar gibi sadece kullanıcıyı satın almaya zorlama amacı güden materyalleri de kesinlikle kullanmıyoruz.”

Mini Ödeme ile Türkiye Bir İlki Başlattık
Miniyol, benzerlerinden farklı olarak Türkiye’de online araç kiralama sektörüne yeni bir ödeme modeli de getirdiğini belirten Çelik, “ Miniyol’un temel prensibi olan minimalizm ödemelere de uyarlandı. Kullanıcılarımız bizden araç kiralarken kiralama bedelinin sadece minicik bir kısmını ödeyecekler. Örnek vermek gerekirse 1.000 TL’lik bir kiralama için rezervasyon esnasında sadece 150 TL ödenecek, aracı teslim alana kadar ise kullanıcılarımızdan başkaca herhangi bir bedel talep edilmeyecek. Firma olarak geliştirdiğimiz bu ödeme metodunu “ miniödeme” olarak adlandırıyoruz. Bunun yanı sıra geleneksel ödeme yöntemlerini tercih eden kullanıcılarımız için de “ tam ödeme “ metodumuz ile tek sefer de tüm kiralama bedelini ödeme imkanı da sunuyoruz. Ayrıca rezervasyon esnasında hiç ödeme yapmak istemeyen kullanıcılarımıza ise kiralama bedelinin tamamını aracı teslim alırken yapmalarına imkan sağlayan “ teslimatta ödeme “ seçeneğini de sunuyoruz. Miniyol kullanıcı dostu arayüzü ile tüm kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına sistemin her noktası ile bütünleşik hizmet veriyor” dedi.

Koşulsuz, Şartsız Sürekli İndirim Sağlıyoruz
Sistemin işleyişi hakkında da bilgi veren Çelik, sözlerine şunları ekledi: “Temel prensiplerimizden biri de kullanıcılarımıza karşı her zaman şeffaf olmak. Hem minimalizm hem de şeffaflık prensibimiz gereği, web sitemizde kullanıcıları rahatsız edecek, popup lar, zaman sayaçları, gerçeği yansıtmayan üzeri çizili fiyatlar yer almıyor. Bunların tam tersine kesintisiz ve sürekli olarak Miniyol üyelerine koşulsuz şartsız her kiralama işleminde yüzde 5 puan garantisi veriyoruz. Üstelik kazanılan puanları ise bir sonraki alışverişlerinde indirim olarak kullanmalarını sağlıyoruz. Şirket olarak kullanıcılarımızla şeffaf, dürüst ve uzun soluklu iletişim kurmak için sürekli yenilikler oluşturmaya devam edeceğiz.”

Kesintisiz İade
Özellikle pandemi döneminde daha fazla ihtiyaç halinde gelen esnek iptal ve iade koşullarının tüm tüketicilerin ilk baktığı konu olduğunu vurgulayan Çelik,” Bizler geçmiş tecrübelerimizden de bildiğimiz üzere, kullanıcıların satın alma işleminden çok daha kolay iade işlemlerini yapabilmeleri için tüm geliştirmelerimizi tamamladık. Kullanıcılarımız 3 adımda kiralama yapabildiği gibi, tek tuşla koşulsuz, şartsız kiralama işlemlerini iade edip, ücret iadelerini alabiliyorlar. Üstelik bu işlemi herhangi bir yeri aramadan miniyol.com üzerinden yapabiliyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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