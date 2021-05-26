Talas'ta Necip Fazıl'a çevrimiçi anma

Fikir ve edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek, ölümünün 38. yıl dönümünde Talas Belediyesi tarafından düzenlenen çevrimiçi programla anıldı.

Talas Belediyesi sosyal medya hesabından gerçekleşen programda Başkan Mustafa Yalçın, tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile Kısakürek üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Programda Başkan Yalçın, kütüphanesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek’e ait çok sayıda kitabın ilk baskı ve imzalı örneklerini katılımcılarla paylaştı.

Çok sayıda takipçinin de katıldığı programda konuşan Başkan Yalçın, Necip Fazıl Kısakürek’in ölüm yıl dönümünü nedeniyle bir program düzenlemeyi istediklerini belirterek, “Maksadımız üstadı anmak ama en çok da onu anlamak” dedi.

Necip Fazıl’ın fikir ve edebiyat dünyasındaki öneminin yanı sıra aynı zamanda tarihi yönünün de bulunduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, “Bu yüzden onu anlamak için tarihçi Ahmet Şimşirgil hocamızdan azami derecede istifade etmek istedik. Bugün aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek ile alakalı hocamızın sohbetini dinlerken biz onu anlamaya çalışacağız. Peki neden Ahmet Şimşirgil hocamız anlatıyor Necip Fazıl Kısakürek’i? İki nedenle; birisi bizim kuşakta etkilenmeyen insan yoktur. İkincisi de üstat çok iyi bir aksiyon adamı, edebiyatçı, şair; bunu tarihle harmanlamış, İslam, Selçuklu ve Osmanlı tarihini temel esaslar üzerine oturtmuş büyük bir yazar. O nedenle Ahmet Hocamla meslektaş olduğunu düşüyorum” diye konuştu.

Giriş konuşmasından sonra Ahmet Şimşirgil’e “Hoş geldiniz Kayseri’ye” diye seslenen Başkan Yalçın, sözü konuğuna verdi. Prof. Dr. Şimşirgil ise Necip Fazıl Kısakürek’in Kayserilileri çok sevdiğini ifade etmesinden sonra Başkan Yalçın, “Kayserililer üstadı ziyarete gittiğinde derin nefes alır hemen ellerine tasnifi yapılmış yeni Büyük Doğu Dergisi’ni vererek basımını yaptırırdı. Kendinin de ‘Ben Kahramanmaraşlıyım ama Kayseriliyim de derim’ diye sözü vardır” şeklinde konuştu.

Necip Fazıl Kısakürek’in eserleri, şiirleri, yazıları ve hayat hikâyesinden kesitlerin anlatıldığı programda Başkan Yalçın ve Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil kendisini ölüm yıl dönümünde rahmetle andığını söyledi.

Programın sonunda Başkan Yalçın, 28 Mayıs Cuma günü de Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’de Necip Fazıl Kısakürek Fotoğraf Sergisi açacaklarını sözlerine ekledi.

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