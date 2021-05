Başkan Nursaçan: “Üretimin lokomotiflerini kutluyorum”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan Kayseri firmalarını tebrik etti. Başkan Nursaçan, bu firmaların ihracat, üretim, istihdam gibi alanlarda üretimin lokomotifleri, olduğunu belirterek, Kayseri sanayisinin çok daha güçlü ve üretken olması için yapılan tüm çalışmaların yanında ve destekçisi olduklarını kaydetti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasına bu yıl Kayseri’den 15 firmanın girme başarısını gösterdiğini belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine rağmen büyük bir fedakarlıkla üretimini sürdüren ve Türkiye’nin en büyük kuruluşları arasına giren firmalarımızı tebrik eden Başkan Nursaçan, “Bu yıl ilk 500 sanayi kuruluşu arasına Hes Hacılar Elektrik Sanayi 101, Kayseri Şeker Fabrikası 121, Mega Metal 124, Hasçelik 143, İstikbal Mobilya 166, Bellona 196, Yataş 201, İsminin açıklanmasını istemeyen firmamız 269, Sersim Dayanıklı Tüketim Malları 299, Boyteks 304, Femaş Metal 307, Boyçelik 321, Form Sünger 331, Orta Anadolu 397 ve Erbosan 491 girmiştir. Tüm firmalarımızın sahip ve ortakları başta olmak üzere tüm yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyorum” dedi.

Kayseri’nin sanayi ve üretim alanında Türkiye’ye damga vurmuş şehirler arasında olduğunu ifade eden Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, “Sanayimizin her alanda çok daha fazla üretken olması yönünde gayret gösteriyor ve sanayicimizin bu doğruludaki gayretlerini de destekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.