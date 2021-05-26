İSO İlk 500’de 15 KAYSO üyesi firma yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen ‘Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020’ araştırma sonuçları açıklandı.

Açıklanan sonuçlara göre 2020 yılı İSO ilk 500 listesinde 15 KAYSO üyesi firma yer aldı. HES Hacılar ilk sıradaki yerini korurken, Kayseri Şeker ikinci, Mega Metal ise geçen yıla göre bir basmak yükselerek üçüncü sırada yer aldı. Sıralamaya giren firmaları kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “İSO ilk 500 sıralamasında geçen yıl 15 firmamız yer almıştı, bu sene de 15 firmamız var. Bu vesile ile sıralamaya giren tüm firmalarımızı pandemiden kaynaklı zor koşullara rağmen, ülkemiz ekonomisi, ihracatı ve istihdamına sağladıkları katkılardan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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