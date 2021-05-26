Kayseri’de ‘Bir fidan da sen dik’ etkinliği devam ediyor

Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Fidan Dikim Etkinliğine devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen Fidan Dikim Etkinliğinde Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı fidanları toprakla buluşturdu.

Türkiye’nin ormanlık alanını artırmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, ağaç ve orman sevgisini tüm vatandaşlarda oluşmasını sağlamak, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sunmak amacıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştiren Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, gençlere, sporculara ve vatandaşlara “Bir Fidan’da Sen Dik” çağrısında bulundu.

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