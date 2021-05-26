Hırsız pes etmedi, levye ve tekmelerle pencereyi açtı 8 hırsızlık olayının faili kıskıvrak yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsız pes etmedi, levye ve tekmelerle pencereyi açtı 8 hırsızlık olayının faili kıskıvrak yakalandı

İHA

Hırsız pes etmedi, levye ve tekmelerle pencereyi açtı 8 hırsızlık olayının faili kıskıvrak yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 8 ayrı olayın şüphelisi olan bir kişiyi kıskıvrak yakaladı. Şahsın girdiği bir ikametin penceresini uzun uğraşlar sonucu tekme ve levyelerle açması güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre banka kartları ile 500 TL, işyerinde hırsızlık yaparken 7 bin TL mala zarar verme, iş yerinden 13 bin TL değerinde labtop, Ipod ve büro malzemelerinin çalınması, iş yerinden 23 bin TL değerinde bilgisayar çalınması, çanta içerisinde cüzdan ve banka kartlarının çalınması, iş yerinde hırsızlık yaparken 8 bin TL zarar verme, ikametten 37 bin TL değerinde ev eşyası ve motosiklet çalınması ve bir ikametten televizyon çalınması olaylarıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Melikgazi Suç Araştırma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayların şüphelisi olarak belirlenen S.K., yakalanarak gözaltına alındı.

Tekme attı, yere düştü pes etmedi
Öte yandan güvenlik kameralarınca kaydedilen bir görüntüde şahsın evin penceresini açmak için levyeler kullandığı görüldü. Levye ve tekmelerle uzun süre pencereyi açmaya çalışan şahsın, daha sonra açılan pencereden içeri girmesi saniye saniye kaydedildi. Gözaltındaki S.K., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal medya dolandırıcısı sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün hapis
YEREL HABERLER Sosyal medya dolandırıcısı sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün ...
Başkan Yalçın: "Başakpınar için hizmet ve yatırım yılı olacak"
YEREL HABERLER Başkan Yalçın: "Başakpınar için hizmet ve yatırım ...
Kayseri’de ‘Bir fidan da sen dik’ etkinliği devam ediyor
YEREL HABERLER Kayseri’de ‘Bir fidan da sen dik’ etkinliği devam ...
İSO İlk 500’de 15 KAYSO üyesi firma yer aldı
YEREL HABERLER İSO İlk 500’de 15 KAYSO üyesi firma yer aldı
Mimarsinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışma takvimi güncellendi
YEREL HABERLER Mimarsinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari ...
‘Hedef Erciyes’ dergisi yayın hayatına başladı
YEREL HABERLER ‘Hedef Erciyes’ dergisi yayın hayatına başladı
Başkan Nursaçan: “Üretimin lokomotiflerini kutluyorum”
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan: “Üretimin lokomotiflerini ...
Talas'ta Necip Fazıl'a çevrimiçi anma
YEREL HABERLER Talas'ta Necip Fazıl'a çevrimiçi anma
'Koronavirüs geçirenlere hareketli olmalarını öneriyoruz'
YEREL HABERLER 'Koronavirüs geçirenlere hareketli ...
Kültepe'deki kazılarda dini inanç sembollerinin devamı açığa çıkarılacak
YEREL HABERLER Kültepe'deki kazılarda dini inanç sembollerinin ...
ALO 153 tam kapanmada 50 bin çağrıya cevap verdi
YEREL HABERLER ALO 153 tam kapanmada 50 bin çağrıya cevap verdi
Araç Kiralamanın Yeni Yolu : Miniyol.com Biletall.com’un Kurucularından Yeni Online Araç Kiralama Platformu Girişimi: Miniyol.com
YEREL HABERLER Araç Kiralamanın Yeni Yolu : Miniyol.com Biletall. ...
Büyükkılıç’tan Talas’a ‘Sosyal Yaşam Merkezi’ müjdesi
YEREL HABERLER Büyükkılıç’tan Talas’a ‘Sosyal Yaşam Merkezi’ müjdesi
(Özel) Pandemi Erciyes’i etkilemedi Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: “Güzel ve başarılı bir kış geçirdik”
YEREL HABERLER (Özel) Pandemi Erciyes’i etkilemedi Erciyes AŞ ...
Kocasinan’da Türkiye’de ilk olan sistemle 1 yılda geri dönüşüme büyük katkı
YEREL HABERLER Kocasinan’da Türkiye’de ilk olan sistemle 1 yılda ...
Evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Bellona Kayseri’den 2 imza daha 2 yabancı daha kadroya dahil edildi
YEREL HABERLER Bellona Kayseri’den 2 imza daha 2 yabancı daha ...
Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yapan şüpheli ...
Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayserisporlu futbolcu Campanharo yoğun bakımdan çıktı
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcu Campanharo yoğun bakımdan ...
Bellona Kayseri Basketbol'dan 2 yabancı transferi
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol'dan 2 yabancı transferi
Kayseri’de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kayseri’de otomobilin çarptığı genç kız hayatını ...
Sarız’a spor tesisi için ilk adım atıldı
YEREL HABERLER Sarız’a spor tesisi için ilk adım atıldı
Trafikte araç kurşunlayan sanığa 37,5 yıl hapis
YEREL HABERLER Trafikte araç kurşunlayan sanığa 37,5 yıl hapis