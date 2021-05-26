15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Alak Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nasıl?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yürütülen çalışmalarda hakkında 'hırsızlık ' suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö.; Mimarsinan mahallesinde düzenlenen operasyona yakalandı. Yakalanan M.Ö., gözaltına alınarak işlemler için emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.