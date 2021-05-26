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Büyükkılıç, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesine giren 15 Kayseri firmasını tebrik etti

İHA

Büyükkılıç, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesine giren 15 Kayseri firmasını tebrik etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020’ listesine Kayseri’den 15 firmanın girdiğini ifade ederek, “Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketi arasına giren 15 Kayseri firmamızı canı gönülden tebrik ediyorum. Üretmeye, gelişmeye, istihdama devam Kayseri” diye konuştu.
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçları açıklandı. Sanayide çok önemli markalara ve önemli bir üretim potansiyeline sahip olan Kayseri’de 15 firma listede kendine yer buldu. Konu hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 listesine girerek Kayseri’nin ve Türkiye’nin kalkınmasını katkı sağlayan tüm firmaları tebrik etti.
Başkan Büyükkılıç, başarılı firmaları tebrik ederek şunları söyledi:
“Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketi arasına giren HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş firmamız başta olmak üzere; Kayseri Şeker Fabrikası, Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. , Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş. , İstikbal Mobilya San. Ve Tic. A.Ş. , Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş. , YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş ,Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San ve Tic. Koll. Şti İbrahim ve Mustafa Usluoğlu, Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. , Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş. , Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş. , Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş. ,Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş., ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş. olmak üzere 15 Kayseri firmamızı canı gönülden tebrik ediyorum. Sanayide çok önemli markalara ve önemli üretim potansiyeline sahibiz. Kentimiz sanayinin ve ticaretin merkezi olmaya devam edecek. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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