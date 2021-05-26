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9 güvenlik personelinin katili teröristin öldürülmesinin ardından şehit ailelerinden açıklama Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz: “Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağını teyit ettik”

İHA

9 güvenlik personelinin katili teröristin öldürülmesinin ardından şehit ailelerinden açıklama Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz: “Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağını teyit ettik”

Mardin’de 8 Mayıs tarihinde düzenlenen operasyonunda 2016 yılında Kayserili Binbaşı Turgay Çelik’in katili PKK’lı Ramazan Aslan’ın ölü olarak ele geçirilmesi ile ilgili açıklama yapan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, ”Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağını teyit ettik” dedi.
Mardin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı’na bağlı ‘Yiğitler’ isimli timler ve SİHA’lar tarafından 8 Mayıs günü düzenlenen operasyonda, 4 Nisan 2016 tarihinde PKK’lı teröristler tarafından Mardin Nusaybin’de Çukur ve Hendek olaylarında içlerinde Kayserili Binbaşı Turgay Çelik de olmak üzere 2’si binbaşı, 1’i emniyet müdürü olmak üzere 9 güvenlik personelini şehit eden Ramazan Aslan etkisiz hale getirildi. PKK’lı Ramazan Aslan’ın yakalanması ile ilgili açıklama yapan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, “Güvenlik güçlerimizin uzun zamandan beri peşinde olduğu Mardin Jandarma Özel Harekat Komutanlığımızın emrindeki timler tarafından 6 terörist, SİHA destekli yapılan operasyon sonucunda ölü olarak ele geçirilmiştir. 8 Mayıs’ta olan olayda teröristlerin yapılan DNA testi sonucu, teröristlerden birinin 4 Nisan 2016 tarihinde 9 tane güvenlik gücümüzün sebep olanlardan bir tanesi olduğu anlaşıldı. Bu teröristin şehit ettiği askerlerden bir tanesi de Kayseri nüfusuna kayıtlı Binbaşı Turgay Çelik’ti. Şehidimizin kanının yerde kalmaması içim mücadele eden kahramanlarımız gece gündüz demeden terörle mücadele ediyor. Şehitlerimizin kanı kurumadan intikamlarının alındığını burada bir kere daha teyit etmiş bulunuyoruz. Devletimiz terörle mücadelede hiçbir işini yarım bırakmadı, bırakmayacaktır da bundan sonra” dedi. Yavuz, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak terörle mücadele için silahlarını kuşanmaya hazır olduklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Biz Şehit Aileleri ve Gaziler olarak, devletimizin terörle mücadelede her zaman yanında ve destekçisiyiz. Bize bir görev düştüğü zaman da her zaman silahımızı alıp, terörle mücadeleye hazır olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz. Haberi alınca şehidimizin eşi ile konuştuk ama kendisi kötü olduğu için konuşmak istemedi. Bu teröristlerin öldürülmesi şehidimizin eşini biraz da olsa rahatlattı. Acılarımız hafiflemez ama bizlere kurşun sıkanların öldürülmesi bizim acılarımızı hafifletiyor. Biz de son terörist yok edilene kadar terörle mücadelenin devam etmesini, terörle mücadeleyi içerden ve dışarıdan yapılan hain tuzaklara karşı millet ve devlet olarak da birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz. Burada sonuç ülkemizin bağımsızlığı, birlik ve beraberliği. Buna içeriden ve dışarıdan çok büyük saldırılar oluyor. Terör örgütünü zaafiyete uğratmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu siyasi çekişmeleri bir tarafa bırakıp, devletimize ve güvenlik güçlerimize destek verilmesini istiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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