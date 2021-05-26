Bölgesel Amatör Lig fikstürü çekildi 2 Kayseri takımı 1.haftada karşı karşıya gelecek

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 20202021 sezonu fikstür çekimi bugün Ankara'da Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Merkezi toplantı salonunda gerçekleşti.

TFF'den yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle katılım hakkı bulunan 266 takımdan 108'i katılırken, 158 takımın katılım hakkı gelecek sezona devredildi. Sıkıştırılmış bir takvim ile oynatılacak olan 20202021 sezonu, 9 Haziran Çarşamba günü başlayacak. 4 ayrı bölgede, 4 takımlı üç ve 3 takımlı beş grupta 27'şer takımın katılımı ile çift devreli lig usulüne göre deplasmanlı olarak oynanacak. Her bölgede grup birincisi olan 8 takımın tarafsız grup merkezlerinde tek maç eleme usulü oynayacakları çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları sonunda bölge birincisi olan 4 takım TFF 3.Lig'ine çıkma hakkı kazanacak. Bu sezon Bölgesel Amatör Ligde Kayseri’yi Talasgücü Belediyespor ve Kayseri Emar Grup FK takımları temsil edecek. 3.Bölge 5.Grupta yer alan 2 Kayseri ekibi ligin ilk maçında karşı karşıya gelecekler. Fikstür ise şu şekilde:

1.Hafta

Talasgücü Belediyespor Kayseri Emar Grup FK

Çorum ÇimontasporSivas Cumhuriyet Üniversitesi

2.Hafta

Kayseri Emar Grup FK Çorum Çimontaspor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Talasgücü Belediyespor

3.Hafta

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kayseri Emar Grup FK

Talasgücü Belediyespor Çorum Çimontaspor

4.Hafta

Kayseri Emar Grup FK Talasgücü Belediyespor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çorum Çimontaspor

5.Hafta

Çorum Çimontaspor Kayseri Emar Grup FK

Talasgücü Belediyespor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

6.Hafta

Kayseri Emar Grup FK Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Çorum Çimontaspor Talasgücü Belediyespor

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