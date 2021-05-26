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Kayseri'de 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgada çok sayıda gözaltı

İHA

Kayseri'de 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgada çok sayıda gözaltı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi 4221. Sokak'ta iddiaya göre akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada tabanca ile vurularak yaralanan 20 yaşındaki Yunus A. hayatını kaybederken, babası İbrahim A. ise ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinin alınması için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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