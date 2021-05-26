Kayseri´de liseli Beyhan'ın öldüğü kaza güvenlik kamerasında

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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de dün yolun karşısına geçmeye çalışan Beyhan Selin Şahin'in (18) hayatını kaybettiği kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde meydana geldi. T.G.G. yönetimindeki 38 UA 541 otomobil seyir haldeyken yolun karşına geçmeye çalışan 11'inci sınıf öğrencisi Beyhan Selin Şahin'e çarptı. Kazada ağır yaralanan lise öğrencisi olay yerine çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Beyhan Selin Şahin, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü T.G.G. ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi Şahin ise kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan Şahin´e otomobilin çarptığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2021-05-26 19:46:36



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