Talas’ın kırsalında hummalı çalışmalar

Talas Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kırsal mahallelerde hummalı bir çalışma programı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kamber, Cebir ve Çatakdere Mahallesi başta olmak üzere bütün kırsal mahallelerde devam eden yol yapım, bakım ve temizlik çalışmaları ivme kazandı.

2021 Yılını ‘Yatırımlar Yılı’ ilan edilmesiyle birlikte çalışmalarına hız veren Talas Belediyesi, bir yandan ilçenin merkez mahallerinde park, yol, sosyal tesis ve diğer çalışmalara aralıksız devam ederken kırsal mahallelerde de önemli çalışmalara imza atıyor.

Bu kapsamda kırsal mahallede bulunan yolların bakım ve onarımı gerçekleştirilirken arazi yollarının açılmasına ve bağlantı yollarının yapılmasına da devam ediliyor.



"YAPILAN ÇALIŞMALARDAN DOLAYI GURURLANIYORUZ"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan mahalle muhtarları da Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ederek, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığının altını çizdi.

Yol düzenleme çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren Kamber Muhtarı Ömer Navruz, yapılan hizmetlerden dolayı belediyeye ve Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Yürütülen çalışmalardan memnun olduklarını belirten Çatakdere Mahalle Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut da “Başkan Yalçın’a çok teşekkür ederim, mahallemizde yapılan işlerden dolayı gururlanıyoruz. Mahallem adına bir kez daha teşekkür ederim. Faaliyetler sürüyor, çalışmalara devam edeceğiz inşallah” dedi.

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