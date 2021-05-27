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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nursaçan: “Ekonomi yönetimi nefes kredisi ile üretime odaklandı”

İHA

Nursaçan: “Ekonomi yönetimi nefes kredisi ile üretime odaklandı”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, 10 bankanın katılımıyla hazırladığı ‘2021 Nefes Kredisi’nin, reel kesim ve KOBİ’ler için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 2021 Nefes Kredisi ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Bu kredi, zamanlaması, miktarı ve faizi ile ekonomi yönetiminin reel ekonomiye ve üretime odaklandığını gösteriyor. KOBİ’lerimiz, rahat bir nefes alacak. İnşallah yeni kaynaklarla daha geniş kitlelere, daha büyük miktarlarla desteklerin süreceğine inanıyorum. Bu krediyi hazırlayan ekonomi yönetimine ve hayata geçirenlere KOBİ’lerimiz adına şükran ve minnetlerimi sunuyorum” dedi.
Nefes kredisinin, pandemi şartları sebebiyle uygulanan kapanma yüzünden sıkışan KOBİ’ler için gerçekten nefes olacağına inandığını ifade eden Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, “Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, kamu bankaları öncülüğünde 10 bankanın katılımıyla hazırlanan ve 1 Haziran’da hayata geçirilecek olan bu kredinin faiz oranı yıllık yüzde 17,5 ve piyasa faizinin altında. 6 ayda bir ödemesiz döneme sahip. Üst sınırı ise 200 bin lira. Bu krediden faydalanma şartları da oldukça net. Bize göre, bu kredinin en kıymetli tarafı, kapanmayla iyice sıkışan KOBİ’leri rahatlatacak olması. Reel ekonomi ve üretimin kılcal damarları olan KOBİ’lerimizin desteklenmesinin ekonomimiz için hayati öneme sahip olduğu kanaatindeyiz” diye konuştu.
Reel kesim ve üreticiye yönelik finansal desteklerin artarak devam etmesi gerektiğine işaret eden Başkan Tahir Nursaçan, sözlerini şöyle tamamladı:
“Her zaman söylediğimiz gibi, yaşadığımız ekonomik sıkıntıların giderilmesi, ülkemizin kalkınması, insanlarımızın refah ve mutluluğunun yolu üretimden geçiyor, ihracattan geçiyor. Türkiye için üretmeye baş koymuş, ‘Önce ülkem, sonra ben’ diyen 1250 firmasıyla Türkiye’nin üretim üssü Kayseri OSB olarak, devletimizin bize sağladığı her kuruşu kat be kat büyüterek ülkemize ve insanımızın hizmetine sunuyoruz. ‘Güçlü ve mutlu Türkiye’nin yolunun üretimden ve güçlü ekonomiden geçtiğine inanıyor, bu bilinç ve inançla çalışıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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