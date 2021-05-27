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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir'den hafriyat konusunda köklü yenilik

İHA

Büyükşehir'den hafriyat konusunda köklü yenilik

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından hafriyatların depolanması ve bertaraf edilmesi konusunda devrim niteliğinde bir uygulama başlatılarak “Hafriyat Yönetim Sistemi” oluşturuldu.
Kent estetiği ve çevre temizliği konusunda büyük bir hassasiyet gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilgili birim ve personeli sayesinde Kayseri’de etkili bir çevre yönetimi sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından teknolojinin imkânları kullanılarak geliştirilen ve uygulamaya konulan hafriyat yönetim sistemi ile etkin bir hafriyat idaresi gerçekleştirilmeye başlandı.

5 HAFRİYAT DEPOSU TAHSİS EDİLDİ
2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden ‘hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliği’ çerçevesinde Kayseri’de oluşan hafriyat toprağının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, görsel kirliliğin yok edilmesi çevreci bir yaklaşımla bertaraf edilecek miktarının azaltılması amacıyla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılan ve işletmeye alınan döküm sahalarında toplanan hafriyatlar depolanmak ve bertaraf edilmek üzere işleme alınırken, Akin, Gömeç, Mimarsinan, Beylik ve Sarıkürklü bölgelerinde olmak üzere toplam beş adet depolama sahası Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edildi ve himaye çiti ile koruma altına alındı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ İLE DEPOLAMA VE BERTARAF İŞLEMLERİ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde hafriyat toprağı ve inşaatyıkıntı atıklarının üretildiği noktadan araçlarla bertaraf edileceği tesise ulaştırılıncaya kadar denetlenmesi, çevre kirliliği ve kaçak döküm ihlallerinin en aza indirgenmesi, atık lojistiğinin takibi ve yönetimi ile vatandaşların çevreyle ilgili ihbarlarının, şikayetlerinin, taleplerinin etkin denetimini sağlayacak sistemlerin kurulumu için Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı alındı ve web tabanlı “Hafriyat Yönetimi Otomasyon Sistemi” kurularak, söz konusu depolama sahalarında yüksek teknoloji yazılım sistemleri ile bariyer ve kantar sistemleri oluşturuldu. Bu sayede daha etkin ve etkili bir hafriyat atıklarının depolanma ve bertaraf edilmesi işlemlerine başlanarak, atık üreticilerinin Büyükşehir Belediyesi’ne başvurmalarının ardından, ilçe belediyeleriyle koordineli şekilde gerekli izin ve ruhsatlandırmaları yapılıyor ve atıkların en yakın depolama sahasına yönlendirilmesi sağlanıyor.

HAFRİYAT KONUSUNDA GÖREVLİ ZABITA EKİPLERİ KURULDU
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait 0532 013 38 00 numaralı “Alo Hafriyat İhbar Hattı” ile vatandaşlar, ilçe belediyeleri ve diğer kamu kurumlarından gelen ihbarlar doğrultusunda hafriyat dökülen yerlere gidilerek, hafriyat kirliliği yaptıranlar hakkında cezai işlemlerin uygulanması ile atığı dökenlerin atıkları kaldırılarak yasal döküm alanlarına gönderilmesi sağlanıyor. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde “Çevre Zabıta Ekipleri” kuruldu ve hafriyat kirliliği ile etkin bir mücadele sağlanmaya başlandı.

ARAÇLARA GPS VE DAMPER SENSÖRÜ TAKTIRMA ZORUNLULUĞU İLE DENETİM
İzinsiz hafriyat dökümü ile yaşanan hak ihlali ve çevre kirliliği konusunda alınan önlemler kapsamında ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından hafriyat toprağı ve inşaatyıkıntı atıkları taşıyan araçların takibinin yapılması amacıyla araçlara GPS ve damper sensörü taktırma zorunluluğu getirildi. Gerekli şartları sağlayan firmalara "Hafriyat Toprağı, İnşaatYıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" verilerek, 7/24 prensibine uygun şekilde denetimler gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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