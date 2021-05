Talas Belediyesi'nden tarımda bir ilk daha: 'Arıcılık Kursu'

Talas Belediyesi öncülüğünde, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR işbirliğiyle ilk kez arıcılık kursu düzenlendi. Kursu başarıyla tamamlayanlara Talas Belediyesi tarafından arıcılık elbisesi hediye edildi.

Kursiyerler 72 saat süren eğitimin sonunda Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Burada konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök, “Sertifikanız hayırlı olsun. İnşallah edindiğiniz tecrübeleri sahaya da yansıtıp daha hızlı bir şekilde kendinizi yetiştirmiş olursunuz. Tarım ve hayvancılıkta bir ihtiyacınız olursa Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz her zaman yanınızda” diye konuştu.

“Dünyada 16 aydan beri yaşanan pandemi süreci bizim lider sektörümüz tarım ve hayvancılığın önemini bir kez daha ortaya çıkardı” diyen Kök, “Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın tarıma sınırsız destek veriyor. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi konusunda yapılacak her projeye destek olmayı kendimize düstur edindik. Diğer paydaşlarımızla her zaman işbirliğine hazırız” şeklinde konuştu.

Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Müdürü İzzet Serkuş, kursla ilgili teknik bilgiler vererek, “Türkiye, arıcılık ve bal üretimi konusunda kendi coğrafyasında büyük üretim yapan ülkelerden. İnşallah burada sizin de katkınız olacak. Aldığınız eğitimle bu konuda daha ileriye gideceğinize inanıyoruz. Kursun düzenlenmesinde ve arıcılık malzemelerin hediye edilmesinde emeğini esirgemeyen belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Ürker de,“Ben de Mustafa Yalçın başkanımıza teşekkür ediyorum. İki aylık süreçte bu dördüncü kursumuz. Hepsinde desteklerini esirgemediler. Hep birlikte bu kursların devamını getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verilerek arıcılık elbiseleri hediye edildi. Talas Belediyesi tarafından daha önce de sürü yönetimi elemanı, budama ve fide yetiştiriciliği gibi kurslar düzenlenmişti. Kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılık konusunda kendisini geliştirmek isteyenler Talas Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz danışmanlık hizmeti alabiliyor.



