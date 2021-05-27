Husumetli oldukları genci öldürüp, babasını yaralayan 2 kardeş yakalandı



Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, para meselesi nedeniyle husumetli olduklarını öne sürdükleri Yunus A.'yı (20) tabancayla vurup öldüren, babası İbrahim A.'yı da yaralayan Hacı Levent D. ve Erol D. kardeşler, yakalandı. Kardeşlere yardım ettiği belirlenen 5 kişi de gözaltına alındı.

Olay, dün Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi 4201'inci Sokak´ta meydana geldi. Hacı Levent D. ve Erol D. kardeşler, para meselesi nedeniyle husumetli oldukları İbrahim A. ve oğlu Yunus A.'nın yaşadığı müstakil evinin önüne geldi. Dışarı çıkan babaoğul ile kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hacı Levent D. ve Erol D. tabancayla İbrahim A. ile oğlu Yunus A.'ya ateş etti. Baba ve oğlu vücutlarına isabet eden mermilerle kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yunus A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı İbrahim A. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan iki kardeşi yakalamak için çalışma başlattı. Ankara-Niğde yolu Boğazköprü mevkiinde uygulama yapan ekipler, 38 AD 754 plakalı kamyonet ile 34 AAJ 632 plakalı otomobili durdurdu. Kamyonette yapılan aramada şüpheliler, yakalandı. Hacı Levent D. ve Erol D.'ye yardım ettiği belirlenen otomobil ve kamyonetteki diğer 5 kişi de gözaltına alındı. 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ölen Yunus A. ise Erkilet Mezarlığı´nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-05-27 15:03:57



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