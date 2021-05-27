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Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı merkezden 4 bilgisayar çalındı

DHA

Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı merkezden 4 bilgisayar çalındı


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Türkiye'de insan denemelerine ilk geçilen Covid-19 aşı adayının geliştirildiği Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi´nden (ERAGEM) 4 dizüstü bilgisayar çalındı. Hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalanıp, tutuklandı. Bilgisayarlar ise ERAGEM yetkililerine teslim edildi.
Olay, pazar günü, yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü ERÜ kampüsündeki ERAGEM´de meydana geldi. Türkiye'de insan denemelerine ilk geçilen Covid-19 aşı adayının geliştirildiği ERAGEM binasına giren şüpheli, çalışanlara ait 4 dizüstü bilgisayarı çaldı. Hırsızlık olayını fark eden ERAGEM personelinin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken, görüntülerden tespit edilen şüpheli, hırsızlıktan 4 saat sonra yakalandı. Çalıntı bilgisayarlara ise el koyuldu. İsmi açıklanmayan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilgisayarlar ise ERAGEM yetkililerine teslim edildi.   DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-05-27 15:49:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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