Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı merkezden 4 bilgisayar çalındı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Türkiye'de insan denemelerine ilk geçilen Covid-19 aşı adayının geliştirildiği Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi´nden (ERAGEM) 4 dizüstü bilgisayar çalındı. Hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalanıp, tutuklandı. Bilgisayarlar ise ERAGEM yetkililerine teslim edildi.

Olay, pazar günü, yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü ERÜ kampüsündeki ERAGEM´de meydana geldi. Türkiye'de insan denemelerine ilk geçilen Covid-19 aşı adayının geliştirildiği ERAGEM binasına giren şüpheli, çalışanlara ait 4 dizüstü bilgisayarı çaldı. Hırsızlık olayını fark eden ERAGEM personelinin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken, görüntülerden tespit edilen şüpheli, hırsızlıktan 4 saat sonra yakalandı. Çalıntı bilgisayarlara ise el koyuldu. İsmi açıklanmayan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilgisayarlar ise ERAGEM yetkililerine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-05-27 15:49:31



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