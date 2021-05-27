Eski yengesini sosyal medyadan tehdide 5 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de bir süre önce kardeşinden boşandığı ileri sürülen G.A.´yı sosyal medya hesabından tehdit ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ersin T., 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 22 Ocak´ta Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Ersin T., iddiaya göre, kardeşinden boşanan G.A.´ya sosyal medyadan tehdit içeren mesajlar attı. Mağdur kadının şikayeti üzerine Ersin T., hakkında `tehdit´ suçundan dava açıldı.
Kayseri 12´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasında Ersin T. hazır bulunurken, müşteki G.A. ise katılmadı. Suçsuz olduğunu öne süren sanık Ersin T., "Kesinlikle tehdit etmedim. Beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme hakimi sanık Ersin T.´yi, `tehdit´ suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-05-27 16:21:07
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