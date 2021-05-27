Başkan Büyükkılıç, 'Demokrasi Adası'nda cumhurbaşkanı ile görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantı için gittiği Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek ile birlikte Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi. Verimli geçen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kayserili hemşehrilerinin selamını ileterek, Kayseri’ye ilişkin çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Başkan Büyükkılıç ile Kayserililere selamlarını iletti. Görüşmede, Başkan Büyükkılıç ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ile AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek de yer aldı.

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