Firari hırsızlık hükümlüsü, polis operasyonuyla yakalandı

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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, 'hırsızlık' suçundan hakkındaki 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ö. (33), polis ekiplerinin operasyonuyla saklandığı evde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Firari hükümlünün, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki adreste saklandığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Evde yakalanan M.Ö., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-05-28 09:22:51



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