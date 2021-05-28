Traktörün altında mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bacağına demir saplanarak traktörün altında kalan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gümüşören Mahallesinde kaza yapan bir traktör şarampole yuvarlandı. Traktörün sürücüsü bacağına demir saplanarak devrilen traktörün altında mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktör altında kalan sürücü itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmaları sonucunda bacağındaki demir çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.