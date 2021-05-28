Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Kulüp değil kriz yönetiyorum" "26 Mayıs Kayserispor için milat olsun" "Elimden geleni yaptım" "Kayserispor'un kurtuluşu şirketleşmedir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Kulüp değil kriz yönetiyorum" "26 Mayıs Kayserispor için milat olsun" "Elimden geleni yaptım" "Kayserispor'un kurtuluşu şirketleşmedir"

İHA

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Kulüp değil kriz yönetiyorum" "26 Mayıs Kayserispor için milat olsun" "Elimden geleni yaptım" "Kayserispor'un kurtuluşu şirketleşmedir"

Süper Lig takımlarından Kayserispor'un Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı kulübün ekonomik olarak sıkıntıdan kurtulması için seferberlik ilan ettiğini söyledi.
20202021 futbol sezonunu 41 puanla 17.sırada tamamlayarak kümede kalmayı başaran Kayserispor'da kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Kayserili işadamlarına ve Kayserispor camiasına seslendi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Kulüp değil resmen kriz yönetiyorum. Her hafta bir icra dosyası geliyor. Her dönem transfer yasağı oluyor. Yeni dönem öncesinde yine yasağımız var. Yaklaşık 25 milyon TL ödeme yapılması gerekiyor. Göreve geldiğim günden beri transfer tahtası açmak için toplam 51 Milyon TL katkıda bulundum. Kayserispor için maddi ve manevi olarak üzerime düşeni fazlasıyla yaptım" dedi.
Kayserispor'da göreve geldiği günden bu yana sürekli problemler ile karşılaştığını ve bunların üstesinden gelebilmek adına elinden geleni yaptığını ifade eden Başkan Berna Gözbaşı, "Bir yandan transfer yasağı ile, bir yandan takım kurmak ile, bir yandan hakem hataları ile, diğer yandan kulüp ödemeleri ile sürekli uğraştım. Çok az kişiden destek gördüm. Burada kulüp değil, kriz yönettim. Ancak benim de gücüm bir noktaya kadar. Kayserispor bu şehrin takımı. Kayseri'nin üst düzey 1415 firması var. Onların da bu işe el atması gerekli. Sadece benim uğraşım ile olmuyor. Bugüne kadar olan oldu. Ancak bugünden itibaren katkı istiyorum. 26 Mayıs Kayserispor için milat olsun. Bugünü milat kabul edelim ve Kayserispor için kenetlenelim. Maddi ve manevi olarak birlik olalım. 300 Milyon TL'nin üzerinde borç var. Transfer yasağı var, harcama limiti geçen sezondan daha da düşecek ve en az limit bizde olacak. Benim gücüm bir yere kadar. Bundan sonrası için çok güç. Bırakın transfer yapmayı, mevcut yapıda maaş ödemesi için bile harcama limitimiz yetersiz kalacaktır. Bunun için tüm işadamları, sanayici, sivil toplum kuruluşlarına, STK başkanlarına, esnafımıza, taraftarımıza sesleniyorum. Kayserispor için elimizi taşın altına koyalım" çağrısında bulundu.
"Bende istiyorum rahatça maç seyretmek, En çok ben istiyorum. Ben de istiyorum her maç sonrasında taraftarın sokağa dökülmesi. Bir başkan bunları neden istemesin" diyen başkan Gözbaşı, "Tarihe başarısız bir başkan olarak geçmek istemiyorum. Alnımın akıyla bu görevi yerine getirmek istiyorum. Ben bu şehirde iş kurdum, ekmek yedim, bu şehirde yükseldim. Bu şehirden hayatımı kazanıyorum. Buranın çocuğuyum ve bir sorumluluğum var, bunu yerine getirmek istiyorum. Kayserispor'un kurtuluşu şirketleşmeden geçiyor. Kayserispor için AŞ olunmalı. Şirket olunca da bu takım benim olmayacak. Yine büyük hisse kulübün olacak. Hükümetin de kulüplerin Dernekler Kanunu'ndan çıkarılması için çalışması var. Bu çalışma bitince biz de şirketleşmeyi gerçekleştirirsek Kayserispor için çok iyi bir adım atmış oluruz. Bu kulübün para kazanması lazım. Dökme su ile değirmen dönmez" cümleleri kurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Traktörün altında mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Traktörün altında mahsur kalan sürücüyü itfaiye ...
'Toplumda yüzde 10 asemptomatik vaka görülüyor'
YEREL HABERLER 'Toplumda yüzde 10 asemptomatik vaka görülüyor'
Kayseri'deki silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti Alacak verecek kavgasında oğuldan sonra baba da öldü
YEREL HABERLER Kayseri'deki silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını ...
Firari hırsızlık hükümlüsü, polis operasyonuyla yakalandı
YEREL HABERLER Firari hırsızlık hükümlüsü, polis operasyonuyla ...
2 otomobile çarpıp yaralı halde kaçan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı 2 ayrı kazada yaralanan firari sürücü polise teslim oldu
YEREL HABERLER 2 otomobile çarpıp yaralı halde kaçan sürücü güvenlik ...
Kanalizasyon çukurunda çalışan işçinin ölümüne neden olan sürücüye tahliye
YEREL HABERLER Kanalizasyon çukurunda çalışan işçinin ölümüne neden ...
Kayseri´de uyuşturucu ticareti sanığına 12.5 yıl hapis
YEREL HABERLER Kayseri´de uyuşturucu ticareti sanığına 12.5 yıl ...
Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı merkezden 4 bilgisayar çalındı (2)
YEREL HABERLER Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı merkezden 4 ...
Başkan Büyükkılıç, 'Demokrasi Adası'nda cumhurbaşkanı ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, 'Demokrasi Adası'nda cumhurbaşkanı ...
Eski yengesini sosyal medyadan tehdide 5 ay hapis
YEREL HABERLER Eski yengesini sosyal medyadan tehdide 5 ay hapis
Rektör Çalış '1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nu değerlendirdi ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Önemli olan İslam’ın bir barış, rahmet ve merhamet dini olduğunu bütün dünyaya duyurmaktı"
YEREL HABERLER Rektör Çalış '1. Uluslararası Medya ve İslamofobi ...
Büyükşehir Mayıs Ayı Meclisi ikinci oturumu yapıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir Mayıs Ayı Meclisi ikinci oturumu yapıldı
Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı merkezden 4 bilgisayar çalındı
YEREL HABERLER Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı merkezden 4 ...
(Özel) ERÜ Rektörü Çalış'tan 'hırsızlık' açıklaması: "Çalınan laptoplar, aşıyla ilgili önemli bilgilerin olduğu laptoplar değil" ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Çalınan laptoplar, doktora öğrencilerinin kendi araştırmaları, kendilerine ait bilgilerinin olduğu laptoplardı" "Kamuoyunda veya sosyal medyada ifade edildiği gibi orada aşı bilgisi falan asla yok"
YEREL HABERLER (Özel) ERÜ Rektörü Çalış'tan 'hırsızlık' açıklaması: ...
200 TL dolandırdı 4 yıl hapis cezası aldı
YEREL HABERLER 200 TL dolandırdı 4 yıl hapis cezası aldı
Başkan Çolakbayrakdar vatandaşın talebini canlı yayında yerine getirdi
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar vatandaşın talebini canlı ...
Uluslararası nakliyeciler gümrük sorunlarına çözüm bekliyor
YEREL HABERLER Uluslararası nakliyeciler gümrük sorunlarına çözüm ...
Başkan Büyükkılıç Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda toplantıya katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda ...
Husumetli oldukları genci öldürüp, babasını yaralayan 2 kardeş yakalandı
YEREL HABERLER Husumetli oldukları genci öldürüp, babasını yaralayan ...
Sportif Yetenek Taraması Değerlendirme ve Branşlara Yönlendirme Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Sportif Yetenek Taraması Değerlendirme ve Branşlara ...
Başkan Mehmet Cabbar’dan tüm pazar esnafına jest
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Cabbar’dan tüm pazar esnafına jest
İsa Yusuf Alptekin Parkı yenileniyor Yenilenen parklar ile daha güzel bir Melikgazi
YEREL HABERLER İsa Yusuf Alptekin Parkı yenileniyor Yenilenen ...
Kayseri'de yaz dağcılık eğitim faaliyetleri devam ediyor
YEREL HABERLER Kayseri'de yaz dağcılık eğitim faaliyetleri devam ...
KASKİ’den Erü Kan Merkezi’ne tam destek
YEREL HABERLER KASKİ’den Erü Kan Merkezi’ne tam destek