Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Kulüp değil kriz yönetiyorum" "26 Mayıs Kayserispor için milat olsun" "Elimden geleni yaptım" "Kayserispor'un kurtuluşu şirketleşmedir"

Süper Lig takımlarından Kayserispor'un Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı kulübün ekonomik olarak sıkıntıdan kurtulması için seferberlik ilan ettiğini söyledi.

20202021 futbol sezonunu 41 puanla 17.sırada tamamlayarak kümede kalmayı başaran Kayserispor'da kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Kayserili işadamlarına ve Kayserispor camiasına seslendi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Kulüp değil resmen kriz yönetiyorum. Her hafta bir icra dosyası geliyor. Her dönem transfer yasağı oluyor. Yeni dönem öncesinde yine yasağımız var. Yaklaşık 25 milyon TL ödeme yapılması gerekiyor. Göreve geldiğim günden beri transfer tahtası açmak için toplam 51 Milyon TL katkıda bulundum. Kayserispor için maddi ve manevi olarak üzerime düşeni fazlasıyla yaptım" dedi.

Kayserispor'da göreve geldiği günden bu yana sürekli problemler ile karşılaştığını ve bunların üstesinden gelebilmek adına elinden geleni yaptığını ifade eden Başkan Berna Gözbaşı, "Bir yandan transfer yasağı ile, bir yandan takım kurmak ile, bir yandan hakem hataları ile, diğer yandan kulüp ödemeleri ile sürekli uğraştım. Çok az kişiden destek gördüm. Burada kulüp değil, kriz yönettim. Ancak benim de gücüm bir noktaya kadar. Kayserispor bu şehrin takımı. Kayseri'nin üst düzey 1415 firması var. Onların da bu işe el atması gerekli. Sadece benim uğraşım ile olmuyor. Bugüne kadar olan oldu. Ancak bugünden itibaren katkı istiyorum. 26 Mayıs Kayserispor için milat olsun. Bugünü milat kabul edelim ve Kayserispor için kenetlenelim. Maddi ve manevi olarak birlik olalım. 300 Milyon TL'nin üzerinde borç var. Transfer yasağı var, harcama limiti geçen sezondan daha da düşecek ve en az limit bizde olacak. Benim gücüm bir yere kadar. Bundan sonrası için çok güç. Bırakın transfer yapmayı, mevcut yapıda maaş ödemesi için bile harcama limitimiz yetersiz kalacaktır. Bunun için tüm işadamları, sanayici, sivil toplum kuruluşlarına, STK başkanlarına, esnafımıza, taraftarımıza sesleniyorum. Kayserispor için elimizi taşın altına koyalım" çağrısında bulundu.

"Bende istiyorum rahatça maç seyretmek, En çok ben istiyorum. Ben de istiyorum her maç sonrasında taraftarın sokağa dökülmesi. Bir başkan bunları neden istemesin" diyen başkan Gözbaşı, "Tarihe başarısız bir başkan olarak geçmek istemiyorum. Alnımın akıyla bu görevi yerine getirmek istiyorum. Ben bu şehirde iş kurdum, ekmek yedim, bu şehirde yükseldim. Bu şehirden hayatımı kazanıyorum. Buranın çocuğuyum ve bir sorumluluğum var, bunu yerine getirmek istiyorum. Kayserispor'un kurtuluşu şirketleşmeden geçiyor. Kayserispor için AŞ olunmalı. Şirket olunca da bu takım benim olmayacak. Yine büyük hisse kulübün olacak. Hükümetin de kulüplerin Dernekler Kanunu'ndan çıkarılması için çalışması var. Bu çalışma bitince biz de şirketleşmeyi gerçekleştirirsek Kayserispor için çok iyi bir adım atmış oluruz. Bu kulübün para kazanması lazım. Dökme su ile değirmen dönmez" cümleleri kurdu.

