Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

Kayseri merkezli 4 ilde başlatılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 4'ü tutuklanırken, 10 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık bir şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personelden oluşan toplam 15 şüpheli şahsı yakalamak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce Kayseri merkezli 4 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 14 kişiden 4'ü tutuklanırken, 10'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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