(Özel) Destek AFAD gönüllülerine enkazda arama kurtarma eğitimi AFAD Kayseri genç gönüllüleri afetlere hazırlıyor

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından, temel AFAD gönüllü programını başarı ile tamamlayarak destek AFAD Gönüllüsü olmaya aday gönüllülere yönelik hafif arama kurtarma ekip eğitimi devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından, toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Bu kapsamda harekete geçen AFAD Kayseri İl Müdürlüğü ekipleri de, düzenledikleri çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler ile vatandaşları afet konusunda bilinçlendirdi. Destek AFAD gönüllülerine de Zümrüt Mahallesi’nde bulunan enkazda uygulamalı olarak arama kurtarma eğitimleri veren ekipler, gönüllüleri olası afetlere karşı hazırlıyor.

AFAD’ın arama kurtarma köpeği ‘Leon’da eğitimlere katılarak hem gönüllülere moral veriyor hem de eğitime destek oluyor.

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