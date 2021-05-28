Talas Belediyesi’nden üreticiye dev hizmet: ‘Sütevi’ projesi için protokol imzalandı

Talas Belediyesi tarafından hazırlanan organizasyon ile ilçe çiftçisinin yüzünü güldürecek büyük bir projeye daha imza atıldı. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) işbirliğiyle yapılan proje kapsamında tarımsal kalkınmayı geliştirmek için 'Talas Sütevi' protokolü imzalandı.

ORAN’da düzenlenen törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaklaşık 1,4 milyon TL’ye mal olacak tesis için ajansa müracaatta bulunduklarını hatırlatarak, “Talas Sütevi Tesisi’nin 866 bin lirası ORAN tarafından karşılanacak. Kırsalı yönetemeyen şehri yönetemez demiştik. İnsanımızı doğduğu yerde doyurmamız gerekir anlayışıyla kırsal mahallelerde istihdamı artırıcı yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. İlçemiz kırsal mahallelerinde de üreticilerimizin her konuda yanlarında olduğumuz gibi hayvansal üretim konusunda da desteklerde bulunuyoruz” dedi. Başkan Yalçın, Talas Belediyesi olarak daha önce de tarımsal faaliyetlere katkıda bulunduklarını belirterek, “Makine parkımızda bulunan Koyun Yıkama Banyoluğu, Koyun Kırkım Makinesi, Anıza Direkt Ekim Makinesi, Kompost Hazırlama Makinesi, Katı Çiftlik Gübre Dağıtma Makinesi, Taş Toplama Makinesi gibi makinelerle üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz” diye konuştu. 165 bin nüfuslu Talas’ın kırsal mahallelerinde 17 bin 522 kişinin yaşadığına dikkat çeken Başkan Yalçın, “İlçemiz genelinde bin 502 kayıtlı hayvan yetiştiricisi tarafından 22 bin 691 büyükbaş, 34 bin 581 adet de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılıyor. Proje kapsamında Talas ve çevresinde üretimi yapılan sütler değerlendirilecek. Şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu. ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise projeyle hem istihdam sağlanacağını hem de kırsalda yaşayan vatandaşların gelirlerini artırıcı faaliyette bulunarak en büyük ihtiyaçlardan süt ve ürünlerine doğrudan ulaşılacağını söyledi.

Talas Süt Evi Projesi kapsamında pastörize süt, beyaz peynir, kaşar peyniri, yoğurt ve Talas’a özgü çömlek peyniri ile Zincidere kuru kaymağı imalatı yapılacak. 2,5 ton beyaz peynir, 2 ton kaşar peyniri, 1 ton yoğurt, 1 ton pastörize süt olmak üzere 6,5 ton süt işleme kapasiteli mandıra kurulacak. Proje kapsamında biri gıda mühendisi olmak üzere 8 kadın personel çalışacak. Yöresel Otlu Çömlek Peyniri’ne ve yöresel Zincidere Kuru Kaymağı’na coğrafi işaret alınacak.

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