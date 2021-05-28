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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç Bangladeş Büyükelçisi’ni ağırladı

İHA

Başkan Büyükkılıç Bangladeş Büyükelçisi’ni ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan’ı makamında ağırladı. Büyükelçi Mannan, “Bu şehrin babasından ziyarete başlamak istedim” derken, Başkan Büyükkılıç ise “Kayseri’de aşı konusundaki çalışmalar, hem insanlığa, hem ülkemize, özellikle mazlum ve mağdur ülkelere en büyük hizmeti yapacak konum ve duruma gelme aşamasındadır” dedi.
Başkan Büyükkılıç’ın belediye girişinde karşıladığı Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan’a çiçek takdim edildi. Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi Mannan’a belediye fuaye alanındaki İran’ın İsfahan’dan Kayseri Erciyes’e uzanan Kerem ile Aslı’nın hüzünlü ve çok az bilinen sevda hikâyesinin yer aldığı minyatür sergiyi gezdirdi. Sıcak ve samimi ortamda Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi Mannan’a Kayseri’nin tarihi hakkında bilgiler verdi. Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Sizleri Kayseri’de görmekten çok memnun olduk. Kayseri’miz 1.5 milyon nüfuslu, 16 ilçesi, 4 üniversitesi, 3 organize sanayisi, 1 serbest bölgesi ile ticaretin ve endüstrinin merkezi olan kültürel çalışmalara adeta alt yapı teşkil eden ve değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan önemli bir şehirdir. Erciyes Dağı’nın eteğinde uluslararası kayak merkezimiz söz konusudur. Aynı zamanda Cenabı Allah’ın bir lütfu, Erciyes’imizden gelen yerin 200 metre altına suları, işlenmiş olarak yeryüzüne çıkartıp, içme ve kullanma suyunu çıkarmanın keyfini yaşıyoruz. Kültürel zenginlikleriyle, doğa güzellikleriyle, en önemlisi kültürel zenginliklere esas teşkil edecek olan 6 bin yıllık ticari geçmişiyle KültepeKaniş Karum diye bilinen bölgede yapılan kazılarda çıkan çek, senet ve ticari anlaşmaları içeren tabletleriyle adeta medeniyetler şehri bir Kayseri. Kapadokya ile iç içe ve geçmişte Kapadokya’ya başkentlik ve ev sahipliği yapmış, ayrıca bu zenginlikler Nevşehir’imiz ve Kayseri’miz ile birlikte kamuoyunda bilinmektedir. Sağlık alt yapısı ile 30’a yakın sağlık kuruluşu ile önemli bir sağlık merkezi olarak anılmaktadır, 3 tıp fakültesi mevcuttur.”
Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin aşı konusunda tüm insanlığa hizmet edeceğini vurgulayarak, “Kayseri’de aşı konusundaki çalışmalar da hem insanlığa, hem ülkemize, özellikle mazlum ve mağdur ülkelere en büyük hizmeti yapacak konum ve duruma gelme aşamasındadır. Antikor oluşumu yüzde 100. Pandemi konusunda yaklaşık 15 aydır üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya çalıştık, bu konuda dünyayı etkileyen olaydan biz de nasibimizi aldık ama çok şükür zamanında gerekli önlemleri almak ve kuralları almak suretiyle örselenmeyecek bir konum ve durumdayız” diye konuştu. Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan da insanlık adına aşının yapıldığı bölgede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuşmasında “Türkiye’nin bu güzel bölgesine benim ilk ziyaretim, burada olmaktan çok mutluyum. İnsanlık adına aşının yapıldığı yerde olmaktan çok mutluyum. Aynı zamanda tıp doktoru, milletvekili ve belediye başkanı olarak bu görevleri yürüttüğünüz için de sizleri kutlamak istiyorum” ifadelerini kullandı. Hem üniversitede okuyan Bangladeşli öğrencileri ziyaret edeceklerini, hem de Ticaret Odası ile görüşüp iki şehir arasında ortak bir çalışma programlayacaklarını ifade eden Mannan, “Sizlerin desteğiyle bir ticaret çalışmasının içerisinde olmak isteriz. 2 günlük ziyaretimin çok güzel geçeceğini düşünüyorum, o yüzden bu şehrin babasından ziyarete başlamak istedim” dedi.
Büyükkılıç, Büyükelçi Mannan’a kursiyerlerin dokuduğu, doğal kök boyalı el dokuması halı hediye ederken, Büyükelçi de Başkan Büyükkılıç’a Bangladeş’in kurtuluşunun 50. yılı anısına Bangladeş’in Parlamenter Binası’nın fotoğrafının olduğu çerçeve hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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