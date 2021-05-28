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Alperen'i döverek öldüren ve mezarlığa gömen sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İHA

Alperen'i döverek öldüren ve mezarlığa gömen sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i öldürerek gömen sanığa ağırlaştırılmış müebbet verilirken, Alperen'in annesi ise beraat etti.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Harun Sezer ile Alperen'in annesi Emel Öner Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları, Sosyal Çalışma Bakanlığı avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Karar duruşmasında savunma yapan sanık Harun Sezer beraatını talep etti. Savunma yapan anne Emel Öner ise mahkeme heyetine; gözyaşları içerisinde 3 çocuğun daha olduğunu, Alperen'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Anne Öner önceki duruşmalarda verdiği ifadelerde ise; "Harun Sezer çocuğumu vahşice dövdü. Engel olamadım. Beni de dövdü. Akşam 10 gibi baygınlık geçirdim. Sabaha karşı uyandığımda Alperen ölmüştü” savunmasını yapmıştı. Yapılan yargılama sonrasında mahkeme heyeti tutuklu sanık Harun Sezer'e 'Canavarca Hisle Adam Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verdi. Anne Emel Öner'e ise beraat kararı verilerek tahliye edildi.
Duruşma sonrasında açıklamalarda bulunan UCİM Türkiye İhbar ve Yapılanma Sorumlusu Dilan Ergüneş, "3 yaşında katledilen, döverek öldürülen Alperen'in karar duruşması vardı. Sanık Harun Sezer 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası aldı. Diğer sanık olan anne Emel Öner için de beraat kararı verilerek tahliyesine karar verildi. Biz üst mahkemede tabi ki mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Olay
İlçeye bağlı Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda Harun Sezer, iki yıldır nikahsız yaşadığı Emel Öner'in oğlu Alperen E.'yi döverek öldürmüş ve cesedini evin karşısındaki mezarlığa gömmüştü. 6 gün sonra ortaya çıkan olayda Harun Sezer'in yakalanması için operasyon düzenleyen ekipler, şahsı 9 gün sonra çalılıklar arasında saklanırken yakalamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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